Тернопольский облсовет цитирует Колесникова: Табачник - «казнокрад»

Тернопольский областной совет требует освободить Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ приняли депутаты сегодня на пленарном заседании сессии.

В обращении депутаты решение о назначении Д.ТАБАЧНИКА на должность министра образования и науки называют провокативным и недальновидным, поскольку этот человек «исповедует украиноненавистнические, пророссийские взгляды».

«Украиноязычное население Восточной Украины в своих статьях он назвал «суржикоговорящим населением», а галичане, как он утверждал, вообще не имеют ничего общего с народом Великой Украины... Мы против того, чтобы министерство возглавлял человек с давним испорченным карьерным шлейфом и репутацией, ведь не может себе позволить политик обзывать судей Конституционного Суда «дураками» за украинизацию кинопроката. А самую сокрушительную характеристику нынешнему министру дал его соратник по партии Борис КОЛЕСНИКОВ: «Казнокрад, не создавший в своей жизни никакого бизнеса. Как он вообще может судить Что он вообще умеет делать, кроме как книги и картины из и так небогатых украинских музеев тырить», говорится в обращении.

По убеждению депутатов, человек, который неоднократно унижал честь и достоинство украинского народа, должен быть отстранен от высших государственных должностей.

За обращение депутаты голосовали поименно после соответствующего предложения единственного присутствующего на сессии депутата от Партии регионов Павла ФЕДИКА. «Считаю целесообразным голосовать за этот вопрос в поименном режиме, чтобы потом каждый мог себя бить в грудь и заявлять, что он освобожден от должности за голосование по ТАБАЧНИКУ, а не за непрофессионализм и недоработки», – сказал он.

В целом из 73 присутствующих депутатов за обращение проголосовали 69, один воздержался, трое не голосовали.