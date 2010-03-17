Тимошенко посоветовала Азарову пересесть на лошадей

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает непрофессионализмом заявления Николая Азарова о неисправности автомобиля премьера.

"Профессионализм чиновника начинается с того, чтобы обеспечить работу того, что тебя окружает", - сказала она на пресс-конференции в среду.

"Я уверена, что у этого премьера и машины не будут ездить, и в бюджете не будет сходиться баланс", - добавила Тимошенко.

Также лидер БЮТ заявила, что "судя по менталитету и возрасту этого человека, Николаю Азарову было бы уместнее пересесть на лошадей".

"Украинская правда"