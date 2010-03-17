Тимошенко посоветовала Азарову пересесть на лошадей
13:25, 17 марта 2010Политика
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Потому что "машины у него ездить не будут"
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает непрофессионализмом заявления Николая Азарова о неисправности автомобиля премьера.
"Профессионализм чиновника начинается с того, чтобы обеспечить работу того, что тебя окружает", - сказала она на пресс-конференции в среду.
"Я уверена, что у этого премьера и машины не будут ездить, и в бюджете не будет сходиться баланс", - добавила Тимошенко.
Также лидер БЮТ заявила, что "судя по менталитету и возрасту этого человека, Николаю Азарову было бы уместнее пересесть на лошадей".
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