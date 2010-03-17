Герман: Табачник мог бы уйти сам - это пошло бы на пользу команде

Оппозиция возьмет имя Дмитрия Табачника себе на флаг, и это станет одной из самых острых проблем нынешней власти. Так считает заместитель главы АП Анна Герман.

В интервью "ОстроВу" она сказала: "Я считаю, что, несмотря на то, что Дмитрий является специалистом, что он – интеллектуал, его антиукраинские высказывания вызывают раздражение в значительной части общества. Он мог бы сказать: «Поскольку я стал яблоком раздора, я должен уйти». И это было бы честно, и пошло бы на пользу нашей команде, и он бы вырос в глазах общества благодаря такому шагу. Но я не думаю, что так случится".

Герман также сообщила, что Янукович имел разговор с Табачником: "Разговор был достаточно серьезным, после чего Табачник сделал заявление, что его личные взгляды никак не повлияют на реализацию им той концепции гуманитарной политики, и образования в частности, которую определяют Президент, парламент и правительство.

Это интересный и ответственный ход. Будем надеяться".