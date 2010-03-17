Оппозиций в Украине будет как минимум три?

Восемь политических сил, которые формируют фракции БЮТ и НУНС, начали формировать оппозиционное правительство. Однако независимые аналитики прогнозируют, что оппонентам президента Януковича будет сложно преодолеть внутренние разногласия.

Заместитель председателя "Народной самообороны" Тарас Стецькив считает, что лишь объединенные силы всех, кто не вошел в правящую коалицию, дают демократам шанс на победу. Сейчас оппозиции не хватает нескольких ключевых игроков, отметил он: "Неизвестна позиция Яценюка, о какой-то своей оппозиции объявил Вячеслав Кириленко и еще какую-то свою оппозицию может объявить "Наша Украина" и Виктор Ющенко.

По всем признакам, в оппозиционном лагере ожидается ожесточенная борьба за лидерство и появление как минимум трех оппозиций, сказал в интервью "Немецкой волне" политолог Виктор Небоженко. Кроме парламентской оппозиции во главе с Тимошенко, он прогнозирует появление на телеэкранах других критических голосов, но уже контролируемых властью. Небоженко не исключает, что один из флангов оппозиции будет возглавлять Арсений Яценюк, националистическую прослойку, вероятно, будет контролировать Олег Тягнибок.

Эксперт назвал сильным и перспективным ходом Тимошенко ее призыв к неудовлетворенным властью политическим силам - объединиться на местном уровне. Небоженко уверен, что Тимошенко сможет эффективнее всего воспользоваться трудностями власти из-за вынужденного принятия непопулярных решений для преодоления последствий экономического кризиса.