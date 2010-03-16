Янукович не дал Цушко порулить госзакупками

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на принятый Верховной Радой закон о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Она уточнила, что сегодня этот закон Президент вернул в Верховную Раду без своей подписи.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». За закон проголосовали 245 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения проекта закона народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО обвинил депутатов в заложенных в закон о государственных закупках коррупционных схемах. О.ЛЯШКО заявил, что в этом законопроекте есть «коррупционные теневые схемы».

Данным законом предусмотрено установление правовых и экономических принципов процедуры государственных закупок. В частности, парламент сконцентрировал все регуляторные и контролирующие функции по госзакупкам в компетенции Минэкономики, за исключением рассмотрения жалоб на действия заказчика.

Категорически против принятия данного закона выступил народный депутат от Партии регионов Валентин ЛАНДИК. Он отметил, что этот закон направлен на поддержку импортеров, а не отечественных производителей.

В то же время, в ходе представления законопроекта народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей ОСЫКА отметил, что в Украине уже два года нет закона, который регулировал бы вопросы закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. По его словам, постановление правительства по этому вопросу, по сути, отменено Конституционным Судом Украины. Депутат отметил, что в стране «существует сейчас полное беззаконие и хаос в части закупок, а речь идет о средствах государственного бюджета».