Конституционный суд ограничил полномочия Верховного

Решения Высших хозяйственного и административного судов не могут быть обжаловані в Верховном Суде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня обнародовал Конституционный Суд Украины по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов, которые просили дать официальное толкование терминов «самый высокий судебный орган», «высший судебный орган», которые содержатся в статье 125 Конституции Украины, а также термина «кассационное обжалование», который содержится в статье 129 Конституции Украины.

В частности, народные депутаты просить КС разъяснить, означает ли, что конституционный статус Верховного Суда Украины как самого высокого судебного органа в системе судов общей юрисдикции наделяет его конституционными полномочиями осуществлять следующий после Высшего хозяйственного и Высшего административного судов Украины кассационный пересмотр и пересмотр по исключительным обстоятельствам решений указанных двух высших специализированных судов.

Изучив материалы представления, КС решил: определение в части второй статьи 125 Конституции Украины Верховного Суда Украины как самого высокого судебного органа в системе судов общей юрисдикции означает, что конституционный статус ВСУ не предусматривает наделение его законодателем полномочиями суда кассационной инстанции по решениям высших специализированных судов, реализующих полномочия кассационной инстанции.

Рассматривая представление, КС пришел к выводу, что правомерным может быть лишь единоразовое кассационное обжалование и пересмотр решений судов. Рассматривая вопрос о возможности установления законодателем других форм обжалования решений судов общей юрисдикции, кроме тех, которые установлены в пункте 8 части 3 статьи 129 Конституции Украины как основы судопроизводства – апелляционное и кассационное обжалование, КС пришел к выводу, что по своему содержанию это конституционное положение не содержит исчерпывающего перечня форм обжалования решений судов общей юрисдикции, а, следовательно, законодателем может быть предусмотрено по закону о судоустройстве и судопроизводствам и другим формам обжалование и пересмотр решений судов общей юрисдикции.

Также в решение КС отмечается, что определение в части 3 статьи 125 Конституции Украины высших судов как высших судебных органов специализированных судов означает, что высшие суды осуществляют на основаниях и в пределах, установленных законами о судопроизводстве, полномочия суда кассационной инстанции относительно решений соответствующих специализированных судов.

Это решение КС является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Комментируя на пресс-конференции это решение, судья-докладчик по делу Вячеслав ДЖУНЬ отметил, что Конституционный Суд дал лишь толкование на определенный вопрос, а не оценку конституционного контроля.

В то же время В.ДЖУНЬ подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, неудовлетворенная сторона может обратиться в Верховный Суд. «Мы своим решением определили пути, направления, по которым со стороны законодателя должно проходить корректирование закона о судопроизводстве и других соответствующих законов, определяющих деятельность судов», - отметил судья.