Министр иностранных дел Украины едет в Москву

Сегодня начнется двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО в Москву.

По данным российских дипломатических кругов, во время визита запланирована встреча К.ГРИЩЕНКО с министром иностранных дел Украины Сергеем ЛАВРОВЫМ. По итогам переговоров министры должны подписать план взаимодействия между МИДами двух стран.

Также запланирована совместная пресс-конференция К.ГРИЩЕНКО и С.ЛАВРОВА.

В свою очередь, пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН отметил, что визит К.ГРИЩЕНКО также связан с мероприятиями, посвященными завершению его дипломатической миссии в качестве посла Украины в РФ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил коллективу МИДа нового министра иностранных дел К.ГРИЩЕНКО.