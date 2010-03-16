Тигипко попросил, чтобы ему не закрывали рот

Вице-премьер Сергей Тигипко заявил, что одним из условий его вхождения в правительство была публичность.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я поставил два условия, которые четко оговорил: продолжение полностью моего политического проекта...и публичность", - отметил чиновник.

"Никто мне не закроет рот, никто мне не запретит ходить на каналы и высказывать свои идеи. Этого мне достаточно. А все остальное – я знаю, что никаких полномочий ни в каком правительстве никто просто так не подарит. Их надо брать", - заявил Тигипко.

Кроме того, вице-премьер отметил, что за 6 месяцев у него "мозгов хватит" разобраться, настроены ли президент и премьер на реформы.

"Если за полгода я почувствую, что, извините, ничего не идет, а только разговоры одни – я политик, и меня никто не заставит молчать или бездействовать", - подчеркнул он.

"Я пришел в парламент, чтобы делать реформы", - сказал Тигипко, перепутав правительство с парламентом. После подсказки присутствующих в студии журналистов вице-премьер поправился: "В правительство".

Кроме того, он считает, что в Украине не будет создана объединенная оппозиция.

"Мне кажется, что не удастся это сделать. Будет 3, 4, или сколько частей оппозиции...Я считаю, что абсолютно согласовать свою позицию они не смогут", - отметил Тигипко.

Украинская правда