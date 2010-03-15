Герман многое сделала, чтобы Табачник не занял пост вице-премьера

В пятницу народный депутат Вячеслав Кириленко зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении министра образования и науки Дмитрия Табачника. По мнению автора документа, господин Табачник не может занимать эту должность из-за своих антиукраинских высказываний. В Партии регионов полагают, что высказывания господина Табачника не помешают ему исполнять обязанности министра. Об этом пишет "Коммерсантъ-Украина"

В проекте постановления говорится, что господин Табачник не может возглавлять министерство, поскольку известен "своими антиукраинскими высказываниями и негативным отношением к национальной идентификации украинцев". По мнению автора документа, деятельность Дмитрия Табачника в данной должности приведет к "русификации украинской молодежи". "Зачем ждать реакции преподавательского и студенческого сообществ, отмены внешнего независимого оценивания и функционирования украинского языка в образовании, если можно просто предложить этому, с позволения сказать, министру подать в отставку",– отметил господин Кириленко.

Напомним, новый состав Кабинета министров был сформирован 11 марта. Должность министра образования и науки, которую раньше занимал Иван Вакарчук, получил член Партии регионов Дмитрий Табачник, известный своими радикальными взглядами. Так, в своей статье "От Риббентропа до Майдана", опубликованной в сентябре прошлого года в газете "Известия", господин Табачник отметил: "Как уже показала Великая Отечественная война, а затем и развитие постсоветской Украины, галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины... Наши союзники и даже братья – их враги, а их `герои` (Бандера, Шухевич) для нас – убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей". Кроме того, господин Табачник активно критиковал прежнего главу Минобразования за введение внешнего независимого оценивания и политику украинизации образовательных учреждений.

Отставки нового главы Минобразования намерены потребовать и депутаты Львовского областного совета. Как сообщил председатель облсовета Мирослав Сенык, 17 марта состоится внеочередная сессия Львовского облсовета, на которой депутаты рассмотрят обращение к президенту Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову и председателю Верховной рады Владимиру Литвину с просьбой уволить господина Табачника. "После его (Дмитрия Табачника) высказываний об Украине и украинцах, о Галичине этот человек не имеет права занимать пост министра образования. Нельзя доверять будущее человеку, который не любит свою страну",– убежден господин Сенык.

В администрации президента также не все разделяют политические взгляды Дмитрия Табачника. По словам заместителя главы администрации Анны Герман, она много сделала для того, чтобы господин Табачник не занял пост вице-премьера по гуманитарным вопросам, который в результате достался Владимиру Семиноженко. "Я была против его назначения (вице-премьером) из-за его (Дмитрия Табачника) антиукраинских высказываний",– объяснила госпожа Герман. Впрочем, по ее словам, реальных предпосылок для увольнения Дмитрия Табачника с поста министра образования пока нет.

В то же время председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов не считает статьи и высказывания господина Табачника помехой его назначению министром образования и науки. "Я читал его публикации – там нет ничего противозаконного. Он выразил свою точку зрения, на которую имеет право каждый человек в демократическом обществе, ни к чему не призывал, законов не нарушал,– сказал господин Ефремов.– Дмитрий Табачник – хороший специалист в области образования, а если кому-то из оппонентов Партии регионов не нравится его назначение, пусть выносят свои предложения на голосование в парламент. Как депутаты проголосуют, так и будет".