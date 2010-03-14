У Тимошенко нашли еще одну связь между Ющенко и Януковичем

Руководитель центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ взял на себя ответственность за все действия руководства Национального банка, которые привели к обвалу национальной валюты, когда оставил Владимира СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ.

На этом акцентируется в заявлении БЮТ, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

«Оставив Владимира СТЕЛЬМАХА на должности председателя Национального банка Украины, ЯНУКОВИЧ взял на себя ответственность за все действия руководства НБУ, которые привели к обвалу национальной валюты и колоссальным проблемам в банковском секторе», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

«Раньше надежной «крышей» СТЕЛЬМАХА был Виктор ЮЩЕНКО. Следовательно, имеем лишнее свидетельство того, что существовала и существует закулисная связь, общий интерес и договоренности между Виктором ЯНУКОВИЧОМ и Виктором ЮЩЕНКО”, - убежден А.ТУРЧИНОВ.

“Мы и раньше обращали внимание на то, что одной из причин обвала национальной валюты были многомиллиардные махинации НБУ с рефинансированием банков, в том числе и тех банков, владельцы которых приближены к ЯНУКОВИЧУ. За все это ЯНУКОВИЧ благодарит СТЕЛЬМАХУ его сохранением на должности», - прибавил А.ТУРЧИНОВ.