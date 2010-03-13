Черкасский губернатор говорит, что Янукович ему отомстил

Председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО назвал указ Президента о своем увольнении политической местью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЧЕРЕВКО заявил на итоговой пресс-конференции 13 марта.

По словам А.ЧЕРЕВКО, он был готов к увольнению, но комментарии относительно причин этого, прозвучавшие из окружения Президента, считает непрофессиональными. В то же время он обрадован этми комментариями: «ведь я пострадал за возрождение наследия Тараса Шевченко». По его словам, Черкасская облгосадминистрация до 2008 года не имела никакого отношения к реконструкции музея Тараса Шевченко в городе Каневе Черкасской области – этим занималось Министерство культуры Украины.

А.ЧЕРЕВКО отметил, что из пяти правительств, которые опекались музеем Т.Шевченко, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА выделяло меньше всего средств на восстановление музея.

А.ЧЕРЕВКО считает упреки в экономическом упадке области несправедливыми. По его словам, Черкасская область - лидер среди регионов Украины по динамике развития отраслей экономики, и занимает седьмое место в рейтинге Кабинета министров за прошлый год.

А.ЧЕРЕВКО подчеркнул, что оставляет своему преемнику не руины, а хорошую базу.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Александра ЧЕРЕВКО от должности председателя Черкасской областной государственной администрации.