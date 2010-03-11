ВР утвердила состав нового Кабмина (фамилии)

Верховная Рада Украины приняла постановление «О формировании состава Кабинета министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР назначила Андрея КЛЮЕВА первым вице-премьер-министром Украины. Вице-премьер-министрами Украины назначены Борис КОЛЕСНИКОВ, Владимир СЕМИНОЖЕНКО, Владимир СИВКОВИЧ, Виктор СЛАУТА, Сергей ТИГИПКО, Виктор ТИХОНОВ.

На должность министра охраны окружающей природной среды назначен Виктор БОЙКА, Юрий БОЙКО – на должность министра топлива и энергетики Украины.

Константин ЕФИМЕНКО назначен на должность министра транспорта и связи Украины, Дмитрий КОЛЕСНИКОВ – на должность министра промышленной политики, Михаил КУЛИНЯК – на должность министра культуры и туризма Украины.

Александр ЛАВРИНОВИЧ назначен министром юстиции Украины, Зиновий МИТНИК – министром здравоохранения, Анатолий МОГИЛЕВ – министром внутренних дел, Василий НАДРАГА – министром труда и социальной политики, Александр ПОПОВ – министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Николай ПРИСЯЖНЮК – министром аграрной политики, Равиль САФИУЛЛИН – министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Дмитрий ТАБАЧНИК – министром образования и науки, Анатолий ТОЛСТОУХОВ – министром Кабинета министров Украины, Василий ЦУШКО – министром экономики, Федор ЯРОШЕНКО – министром финансов, Владимир ЯЦУБА – министром регионального развития и строительства, Юрий ЯЩЕНКО – министром угольной промышленности, Нестор ШУФРИЧ – министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Также ВР назначила Константина ГРИЩЕНКО министром иностранных дел Украины, Михаила ЕЖЕЛЯ – министром обороны Украины.