Эксперты считают, что Янукович пойдет по следам Кучмы

Эксперты считают, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет проводить многовекторную политику, как когда-то Леонид КУЧМА. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина после визита В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель.

Опрос был посвящен тому, насколько эффективно новый Президент Украины сможет в дальнейшем развивать отношения Украины с Европейским Союзом.

Заместитель представителя Украины при Европейском Союзе Василий ФИЛИПЧУК считает основной задачей нового Президента Украины очередной раз продемонстрировать европейскому сообществу тот имидж, который у него есть – человека, который не говорит, а делает. «Это действительно может позволить ему (В.ЯНУКОВИЧУ) иметь нормальные отношения с таким важным партнером как ЕС, по крайней мере, ближайшие несколько лет. Абсолютно уверен, что достигнутые договоренности – не только слова, а будут действия. Это единственное, благодаря чему этот визит был настолько успешным. Потому что все знают о том, что мы в течение последних нескольких лет только говорили, а реально ничего сделано не было», - полагает В.ФИЛИПЧУК. Он также отметил, что в европейских институциях сегодня существуют весьма позитивные ожидания относительно действий новой украинской власти в ближайшие месяцы. «Каждое решение будет переходить в зону практического воплощения, начнется реальная работа. Я лично в этом нисколько не сомневаюсь», - сказал В.ФИЛИПЧУК.

Руководитель подкомитета по вопросам внешнеэкономических связей и трансграничного сотрудничества Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, член фракции БЮТ Игорь ГРЫНИВ отметил, что ни одного сколько-нибудь проективного решения после визита В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель не увидел, а потому ему сложно судить о том, чего новый Президент сможет достичь в дальнейшем. «Декларации, которые хотел услышать от В.ЯНУКОВИЧА Брюссель, в принципе были сделаны. Но дальше, чем слова, в Брюсселе ничего так и не было достигнуто. Я думаю, правление В.ЯНУКОВИЧА будет очень напоминать правление Леонида КУЧМЫ, когда будут постоянно делаться в одну и в другую сторону многовекторные сигналы. Но кроме сигналов реальной политики не будет», - считает И.ГРЫНИВ.

Руководитель подкомитета по вопросам контроля за осуществлением внешних связей Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, член фракции НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ также считает, что заявления со стороны В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселе носили декларативный характер. «Приведу один пример. В Европе он заявил, что одной из своих личных задач считает безвизовый режим для украинцев в Европе. Логичным шагом после этого должно было бы стать поднятие в Москве вопроса о демаркации украинско-российской границы. В России же, вместо того, чтобы обсуждать эти вопросы, В.ЯНУКОВИЧ начал раздавать обещания об отмене указов по Бандере и Шухевичу и давать другие обещания, выгодные России. Но которые, фактически, не имеют ничего общего с его заявлениями в Брюсселе и не имеют ничего общего, собственно, с той перспективой, которая была им обозначена и озвучена в Брюсселе», - сказал А.ПАРУБИЙ.

По его мнению, многовекторная политика нового Президента Украины будет сводиться к тому, что в Европе будут декларироваться лозунги, а реальным будет стремление удовлетворить внешние приоритеты России на территории Украины. «Хотелось бы, чтобы было иначе. Хотелось бы, чтобы В.ЯНУКОВИЧ почувствовал себя руководителем независимого государства, а не сателлита России. Но, к сожалению, сегодня его слова и действия в Брюсселе и Москве, скорее, взаимно исключают друг друга», - полагает А.ПАРУБИЙ.

Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, член Партии регионов Владимир ВЕЧЕРКО, напротив, уверен, что отношения Украины и ЕС с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ будут складываться позитивно. «Евросоюз и хотел таких отношений, чтобы Украина была многовекторной страной. Чтобы она не теряла отношений и с Российской Федерацией - потому что это невыгодно для Европейского Союза. Линии электропередач, газотранспортная система, нефтепровод – все проходит транзитом через Украину. И естественно, Европейскому Союзу хотелось, чтобы Украина больше склонялась как бы к Европейскому Союзу, но имела многовекторную политику с Российской федерацией, Беларусью. Эта политика и будет отстраиваться. И это будет нормально, это позитивно и это приветствуется в Европе. Никаких осложнений нет и быть не может», - считает В.ВЕЧЕРКО.