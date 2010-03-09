Янукович предложил Яценюку «высокую должность»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с народным депутатом, экс-кандидатом в президенты Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

«В первую очередь я благодарен Арсению Петровичу за то, что он, невзирая на то, что был моим оппонентом на президентских выборах, сумел подняться над процессом и понимает: сегодня нет ничего важнее, чем консолидация сил – и власти, и оппозиции – для совместной борьбы с кризисом», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Я всегда подаю руку навстречу тому, кто государственные интересы ставит выше личных. Я предложил Арсению ЯЦЕНЮКУ высокую должность в будущем правительстве, которое мы, надеюсь, создадим уже в ближайшие дни. Но Арсений Петрович отказался и выразил убеждение, что ему необходимо перейти в оппозицию, – сказал Президент. – Я надеюсь, что это будет конструктивная оппозиция, которая не будет разрушать страну.

«Из письма Арсения ЯЦЕНЮКА я понял, что он не хотел бы ждать 18 месяцев до очередных парламентских выборов и отдает преимущество варианту досрочных выборов. Но я не могу пойти на такой шаг. Потому что передо мной стоит огромного веса задача – быстро и эффективно преодолеть кризис в государстве и улучшить жизнь людей. А для этого нужно всем ветвям власти действовать совместно, системно и молниеносно. Лишь так можно достичь цели – остановить экономическое падение и начать возобновлять рост. Что обеспечит создание новых рабочих мест, достойных зарплат и пенсий. Досрочные выборы – это большая потеря времени и ресурсов государства. Страна не может позволить себе сейчас такого расточительства», – сказал Президент, комментируя встречу с А.ЯЦЕНЮКОМ, которого пригласил сегодня для обсуждения тех мнений, которые А.ЯЦЕНЮК выразил в открытом письме В.ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщал УНИАН, 7 марта А.ЯЦЕНЮК направил В.ЯНУКОВИЧУ открытое письмо, в котором предложил создать временную коалицию до проведения досрочных парламентских выборов.