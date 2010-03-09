В ПР сообщили, когда объявят о создании новой коалиции

О создании новой коалиции будет объявлено только после того, как Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет изменения к Регламенту Верховной Рады и они вступят в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал народный депутат, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, на данное время нет каких-либо оснований, чтобы глава государства не подписал этот документ.

«Я не вижу необходимости спешить до такой степени и создавать коалицию, пока не вступил в силу закон. Логично было бы дождаться подписи Президента. И после этого мы объявим о создании коалиции», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также заметил, что фракция Партии регионов обратится в Конституционный Суд по поводу разъяснения норм данного закона, чтобы «все было в рамках Конституции».

При этом, по его словам, такое представление от Партии регионов будет направлено в КС в том случае, если этого не сделает БЮТ.

А.ЕФРЕМОВ не стал прогнозировать, сколько времени займет подписание документа Президентом и вступление им в действие. «Это может занять от двух часов до 15 дней», - добавил он.