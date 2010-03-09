Тимошенко считает, что Господь даст Украине еще один шанс

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает участников вече народно-демократических сил возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве принять резолюцию о создании объединенной демократической оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я хочу, чтобы мы вместе с вами провозгласили общую резолюцию, что в парламенте не все продажные. И не все сегодня готовы бежать за должностями и деньгами. Чтобы мы провозгласили резолюцию о единении таких честных политических сил и общественных организаций, и сказали: достаточно предательства, достаточно прислуживать тому, кто не служит Украине».

По ее мнению, объединение всех демократических и национал-патриотических сил позволит продолжить борьбу. «Я прошу вас с сегодняшнего дня дать друг другу обязательство, что мы сообща, четко и сильно противостоим всему антиукраинсклму. Мы четко, сообща и сильно идем вместе и объединяем всех людей доброй воли. И я знаю, что все это опять завершится шансом, который Господь даст Украине. И в этот раз мы шанс этот никогда никому не дадим разрушить», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пришел к власти при помощи технологий и обмана, поэтому из-за этого он недолго будет оставаться у власти.