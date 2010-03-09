Литвин думает, что у БЮТ уже нет ни сил, ни желания

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что фракция БЮТ не прибегнет к блокированию работы парламента из-за предложения рассмотреть сегодня изменения к Регламенту ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Я не думаю, что фракция БЮТ прибегнет к блокированию, поскольку не имеет ни сил, ни желания, ни оснований», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, изменения к Регламенту во втором чтении будут рассмотрены тогда, когда Регламентный комитет ВР подготовит все необходимые документы. В.ЛИТВИН не исключил, что это может состояться и сегодня.