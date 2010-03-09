Европейский валютный фонд можно создать по аналогии с МВФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что поддерживает идею создания Европейского валютного фонда для оказания финансовой помощи странам Евросоюза, которая возникла как один из вариантов решения кризиса в греческой экономике.

"Это хорошая и интересная идея. Я считаю это правильным, - приводит ее слова РосБизнесКонсалтинг. - Необходимо обдумать, что страны европейского пространства могут сделать в этой ситуации для того, чтобы помочь самим себе".

По словам А.Меркель, в ближайшее время необходимо продолжать начатую дискуссию по этому вопросу.

Ранее уже несколько европейских официальных лиц, в частности, президент Италии Джорджио Наполитано и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявили о необходимости создания Европейского валютного фонда по аналогии с МВФ.