Европейский валютный фонд можно создать по аналогии с МВФ
Ангела Меркель поддерживает идею
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что поддерживает идею создания Европейского валютного фонда для оказания финансовой помощи странам Евросоюза, которая возникла как один из вариантов решения кризиса в греческой экономике.
"Это хорошая и интересная идея. Я считаю это правильным, - приводит ее слова РосБизнесКонсалтинг. - Необходимо обдумать, что страны европейского пространства могут сделать в этой ситуации для того, чтобы помочь самим себе".
По словам А.Меркель, в ближайшее время необходимо продолжать начатую дискуссию по этому вопросу.
Ранее уже несколько европейских официальных лиц, в частности, президент Италии Джорджио Наполитано и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявили о необходимости создания Европейского валютного фонда по аналогии с МВФ.