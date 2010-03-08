Ющенко напомнил украинкам, что они - самые очаровательные

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил женщин с праздником 8 Марта.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Наша Украина”.

«Поздравляю Вас с праздником весны, любви и надежды. Вы – самые очаровательные. Вы – самые лучшие в мире. Я, как и миллионы украинских мужчин, благодарю Вас за Вашу любовь, беспокойство, нежность и веру в будущее”, - говорится в поздравлении.

В.ЮЩЕНКО пожелал женщинам «любви, счастья, крепкого здоровья, вдохновения, исполнения всех желаний и настоящей женской мудрости». «Пусть мужчины, которые окружают Вас, посвящают Вам каждый свой день, каждое доброе дело, все свои помыслы. Пусть в Ваших семьях всегда царит спокойствие и благополучие, а Ваши сердца наполняет радость”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.