Яценюк написал открытое письмо Януковичу

Депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК предлагает создать временную коалицию до проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом говорится в его открытом письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, сообщает пресс-служба Фронта перемен.

“Неконституционные попытки парламентариев сформировать коалицию и правительство приведут к углублению политического кризиса и к кризису государственности как таковой”, - считает депутат.

“Именно поэтому есть только два варианта развития ситуации, сложившейся в парламенте: формирование большинства исключительно на фракционной основе или досрочные парламентские выборы. Третьего не дано", - отметил А.ЯЦЕНЮК.

“Не сомневаюсь, что у нынешнего состава парламента не хватит политической воли поддержать системный план экономических реформ. Поэтому назначение внеочередных парламентских выборов позволит открыть путь к экономической стабилизации и росту”, - считает он.

“Убежден, вы, как гарант Конституции, не допустите ее нарушения”, - подчеркнул депутат в своем письме к В.ЯНУКОВИЧУ.

“Исходя из принципа политической ответственности, выходом может быть объявление досрочных парламентских выборов и легитимное создание временной коалиции на период 60 дней до момента их проведения”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

“Такое решение предусматривает формирование переходного правительства, персональный состав которого определите вы лично. Фракция, к которой принадлежу я, должна поддержать это решение, но не брать ответственность за действия переходного правительства и не входить в его состав", - отметил он.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК поздравил В.ЯНУКОВИЧА с избранием президентом Украины.

“Невзирая на то, что мы были политическими оппонентами во время предвыборной кампании, хотел бы вас поздравить. Поздравить не только с избранием президентом Украины, но и с тем, что вы получили шанс сделать Украину другой", - говорится в письме.

"Мы стоим перед главным вызовом – любой ценой объединить страну. В новейшей украинской истории не было ни одной публичной попытки это сделать. Но именно эта задача должна стать главным для президента", - цитирует А.ЯЦЕНЮКА “Украинская правда”.