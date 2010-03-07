Янукович: необходимо внести изменения в Конституцию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимым внести изменения в Конституцию с целью усовершенствования системы функционирования власти в государстве.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Сегодня всем уже поднадоело – и в Украине, и в Европе, и в мире – эта нестабильность, которая есть в Украине. И никто сегодня не понимает – что это за Конституция в Украине, которая что-то отрицает, если в парламенте есть большинство, готовое работать, и принимать законы. Что это за, скажите, пожалуйста, за ответ на тот вызов, который стоит сейчас перед Украиной?» - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также выразил уверенность, если кто-то в связи с необходимостью изменений «не может успокоиться, то мы всех успокаиваем – очень скоро».

«И мы будем создавать такие условия, чтобы люди имели возможность в этой стране спокойно жить. Безусловно, необходимо исправить недостатки в законодательстве», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.