Литвин рассказал о патовой ситуации в Раде

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет противоречивым решение о принятии в первом чтении изменений к Регламенту ВР.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

По словам В.ЛИТВИНА, «это решение, которое принято в первом чтении, является в известной степени противоречивым».

В то же время он добавил: «Сегодня имеем в Конституции явно аномальное предписание, когда коалиция возведена в ранг конституционного органа, когда коалиция фактически поставлена над представительским и законодательным органом – Верховной Радой Украины».

Как сказал В.ЛИТВИН, «имеем патовую ситуацию – все говорят о том, что надо придерживаться правовых принципов, но за этим скрывается одно: кто больше должностей отберет для своей команды, для своей фракции. В зависимости от того, он и будет действовать», то есть будет решать, брать ли на себя ответственность за ситуацию.

В.ЛИТВИН отметил, что некоторые фракции выступают якобы за роспуск парламента, «но все понимают, что никто никого не распустит, потому что тогда будет патовая ситуация».

По словам В.ЛИТВИНА, ему как председателю ВР приходится выбирать между двумя вариантами и относительно работоспособности парламента, и относительно «конституционной чистоты».

Как сообщал УНИАН, 4 марта ВР приняла за основу изменения к своему Регламенту, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда, что в состав коалиции могут входить только фракции.