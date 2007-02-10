Против Луценко регионалы запустят Витренко и нарисуют кукиш?

Лидер общественного движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что Партия регионов разработала методические рекомендации по борьбе с "Народной самообороной".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По его словам, данную методичку ему передали коллеги с Партии регионов.

"Вчера мне передали их методичку, где сказано о том, чем заниматься в этот момент. Пункт 7 - привлечение на борьбу с "Народной самообороной" политических сил второго эшелона, например ВИТРЕНКО и КОРЧИНСКОГО. Издание сатирических буклетов, например, провести спецоперацию, связанную с выпуском плакатов с обновленным логотипом "Народной самообороны" с сохранением соответствующих внешних признаков – кулак, поднятый вверх и поставить кукиш с подписью "Народная самооборона", - рассказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, также Партия регионов рекомендует местным властям не преследовать представителей "Народной самообороны", чтобы не создавать им ореол мучеников".

Кроме того, в методичке, зачитанной Ю.ЛУЦЕНКО, значились и другие методы борьбы с общественным движением. Например, перед приездом лидера "Народной самообороны" распространять листовки, порочащие движение, или привлечь «бойких людей из народа», способных перекричать Ю.ЛУЦЕНКО.