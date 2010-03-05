Турчинов говорит, что собрать деньги за февральский газ было проблемой

Прекращение платежей потребителей газа в восточных и южных регионах Украины существенно осложнило НАК «Нафтогаз Украины» оплату февральского газа «Газпрому».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что по поручению премьер-министра «Нафтогазу» все же удалось полностью рассчитаться за закупленный в феврале газ, заплатив все 615 млн. долл. США.

«Эти расчеты проведены за три дня до контрольной даты, и я хочу обратить внимание на то, что расчеты проводились в достаточно сложных условиях, когда восточные и южные регионы, где полностью ситуация контролируется Партией регионов, фактически прекратили рассчитываться за потребленный газ. И создавалась искусственная ситуация для того, чтобы Украина не смогла своевременно рассчитаться», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он сообщил, что долг только за газ, потребленный в текущем году, по Днепропетровской области составляет более 441 млн. грн., Донецкой – более 504, Запорожской – 166, по Крыму – 104, Луганску – 197, Одесской – 176, Харьковской – 439 млн. грн.

Серьезные задолженности также в Николаевской, Херсонской областях и Севастополе.

«В сумме по этим регионам не выплаченный долг только в текущем году (январь-февраль) составляет 2 млрд. 157 млн. грн., и добавьте к этой сумме непокрытый долг прошлого года. Лишь по этим областям сумма составляет 1,8 млрд. грн.», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он подчеркнул, что на данный момент у НАК «Нафтогаз Украины» долг за газ перед «Газпромом» отсутствует.

«Когда расчеты по этим регионам составляют от 10 до 20% от сумм, на которые потреблен газ, несмотря на эти искусственные, я бы даже сказал, провокативные проблемы, НАК «Нафтогаз» своевременно рассчитался с «Газпромом», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.