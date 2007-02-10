Почему заместитель Авакова подаст в отставку именно в День влюбленных

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации, лидер Харьковской областной организации Украинской народной партии Василий ТРЕТЕЦКИЙ заявил о своей отставке с должности заместителя руководителя ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, где находится в командировке.

«Я принял решение подать в отставку с должности заместителя председателя облгосадминистрации, на которой я проработал два года. Я первый чиновник в Харьковской области, который добровольно подает в отставку. Заявление я еще не написал. По возвращении в Харьков я сделаю это. Я напишу заявление в знак протеста против действий циничной власти, которую мы сегодня имеем во главе с правительством, коалицией, циничного поведения Партии регионов. Думаю, что, возможно, таким способом я смогу привлечь внимание к проблемам, которые сегодня существуют, и помочь национально-сознательным людям осознать свою миссию, свою роль. Меня партия делегировала во власть, и я не позволю себе идти вопреки провозглашенных нами намерений», - заявил В.ТРЕТЕЦКИЙ.

Он отметил, что уже «практически всех от УНП уволили из власти, я один из заместителей еще остался».

«Мое решение об отставке принято однозначно, - отметил В.ТРЕТЕЦКИЙ. – Но я напишу заявление и дата будет 14 февраля, это в день влюбленных, таким образом, я хочу подарить своей супруге возможность видеть мужа и своим детям лучше общаться с родителями. А дату на увольнении, я поставлю 1 марта, чтобы с первыми лучами весеннего солнца почувствовал новое дыхание жизни и чтобы имел возможность больше внимания уделять развитию нашей партии».

Председатель УНП Юрий КОСТЕНКО, который присутствовал на пресс-конференции, назвал этот шаг своего коллеги «мужественным и откровенным». По его словам, пришло время «прекратить сотрудничать с коммунистами, якобы в имя развития независимой Украины. Сегодня нужно открыть глаза и смотреть на реалии честно и открыто». «До тех пор, пока мы будем путать избирателя, где правые силы - или во власти или возле власти, ничего хорошего не будет, – подчеркнул Ю.КОСТЕНКО. – Нужно идти по европейскому пути и политического развития. В настоящее время у власти силы, которые имеют откровенный антиукраинский характер, и поэтому украинцам, тем более тем, кто стоит на политических украинских позициях, нечего делать во властной вертикали».