Мороз уже нацелился снимать головы

Люди, которые причастны к несправедливому установлению тарифов, должны быть наказаны.

Такое мнение высказал в эфире канала "Рада" председатель Верховной Рады Александр Мороз.

"Если в Киеве необоснованно повысили тарифы, то надо снимать голову тем, кто это сделал и сказать спасибо тем, кто добивался того, чтобы тарифы были пересмотрены в сторону уменьшения", - сказал он.

"Но, если через несколько месяцев их придется снова поднимать из-за того, что коммунальная служба ляжет, тогда надо смотреть, что преследовалось теми, кто этих вещей добивался", - добавил спикер.

Он также заявил, что Рада должна заложить правовые основы формирования тарифов, имея в виду, что "ни Верховная Рада, ни Кабмин, не могут заниматься этой темой, а могут задавать лишь общие правила, как то нормы рентабельности, отношения затрат и цены".

"Дело правительства – создать условия, чтобы объективно формировались цены на газ, энергетику, которые потом ложатся в основу тарифов", - сказал он.

Вместе с тем Мороз считает, что принятый закон о запрете манипуляций с имуществом "Нефтегаза" ограничивает возможности использования кредитов для операций, связанных с газотранспортной системой.

"Принятие этого закона запретило делать это. Это означает, что все операции должны проходить под гарантию госбюджета. А это рисковано", - объяснил Мороз.

Украинская правда