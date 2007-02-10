Ющенко: дай Бог, чтобы Украина сделала то же, что и Россия

Украина будет стараться интегрироваться в Евросоюз и НАТО как можно быстрее, но понимает, что не все зависит от нее. Об этом в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности заявил президент Украины Виктор Ющенко.

"Мы последовательно будем интегрироваться в европейские институты, будем это делать как можно быстрее", - цитирует Ющенко ИТАР-ТАСС. Отвечая на вопрос, когда Украина может стать членом НАТО и ЕС, он отметил, что "это зависит не только от нас".

Ющенко также заявил, что интеграция Украины в Евросоюз - это, "по сути, то же самое, что делает Россия". Он отметил, что Россия выстраивает с Евросоюзом четыре общих пространства сотрудничества. "Дай Бог, чтобы это сделала Украина тоже", - сказал президент республики.