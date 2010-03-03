Народный рух переходит в оппозицию к Януковичу

Народный Рух Украины заявляет о переходе в оппозицию к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Политического совета НРУ относительно решения Верховной Рады об отставке Кабинета министров Украины.

“Решение Верховной Рады Украины от 3 марта 2010 года об отставке Кабинета министров Украины стало очередной страницей в перечне предательств, которыми пропитана украинская политика”, - говорится в заявлении.

НРУ обвиняет в предательстве депутатов от Блока Литвина, НУ-НС, БЮТ, которые проголосовали за отставку правительства.

”243 голоса за отставку правительства ТИМОШЕНКО – это возможный прообраз антиконституционной технической коалиции без решений фракций с целью реализации сценария по узурпации власти со стороны антигосударственных сил. Пренебрежение Конституцией и законами, скупка народных депутатов в розницу и оптом – это правила, которыми пользуется ЯНУКОВИЧ и его антиукраинская свита с целью полной узурпации власти, как это едва ли не произошло в 2007 году”, - говорится в заявлении.

”Вместе с тем, проголосовав решение об отставке правительства, Партия регионов и ее сателлиты-предатели взяли на себя полную ответственность за дальнейшее развитие ситуации в государстве. В таких условиях Политический совет Народного Руха Украины заявляет о переходе в оппозицию к ЯНУКОВИЧУ и предательскому большинству, которое выкристаллизовывается в парламенте”, - подчеркивают в НРУ.

В заявлении также отмечается, что НРУ инициирует создание демократической оппозиции с целью недопущения узурпации власти в Украине и противодействия антигосударственным и антиукраинским шагам. “Призываем патриотические и национально-демократические силы немедленно начать консультации с целью объединения в демократической оппозиции. Украину антигосударственникам мы не отдадим”, - заявляет Народный Рух Украины.