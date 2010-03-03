Регионалы хотят изменить порядок образования коалиции (дополнено)

Народные депутаты от Партии регионов Владимир ДЕМИДКО и Валерий БОНДЫК предлагают изменить порядок образования коалиции депутатских фракций.

На официальном сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона “Об утверждении изменений к статье 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Как отмечают авторы законопроекта, он направлен на урегулирование порядка образования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

Проект закона предусматривает изложение в новой редакции статьи 61 Регламента ВР. В частности, предлагается разрешить вхождение в коалицию депутатов на индивидуальной основе. "Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде (далее - коалиция) - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией Украины и настоящим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады ", - говорится в законопроекте.

Действующий Регламент предусматривает формирование коалиции исключительно на основе парламентских фракций.