Томенко понравилась его роль на встрече с Януковичем?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО заверяет, что в Верховной Раде будет действовать эффективная и европейская оппозиция.

Как сообщил Н.ТОМЕНКО корреспонденту УНИАН, об этом он заявил во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с руководством ВР и лидерами фракций Партии регионов, Блока Литвина, НУ-НС и КПУ.

По словам Н.ТОМЕНКО, во время встречи он находился в наиболее выгодной ситуации, поскольку фракция БЮТ будет действовать в парламенте как оппозиционная политическая сила.

"Мы убеждены, что эффективная, европейская парламентская оппозиция будет важным и полезным инструментом для демократии в Украине", - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что Регламент ВР регулирует вопросы деятельности парламентской оппозиции с точки зрения ее полномочий и возможностей. Вице-спикер также отметил, что обращал внимание участников встречи на необходимость принятия закона об оппозиции.

Н.ТОМЕНКО также обратил внимание В.ЯНУКОВИЧА на то, что в течение последних дней в информационной сфере было сделано ряд антиконституционных шагов, которые вызывают значительную обеспокоенность. В частности, он отметил, что впервые в истории Украины "по иску одного из русскоязычных музыкальных каналов, входящих в группу компаний "Интер", Киевским административным окружным судом фактически освобождены от должностей двое членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна ЛЕБЕДЕВА и Виктор ПОНЕДИЛКО" .

Н.ТОМЕНКО обратил внимание В.ЯНУКОВИЧА на то, что речь идет о вопиющих нарушениях Конституции и законов, поскольку назначение и увольнение членов Нацсовета по квоте Верховной Рады является исключительно полномочиями парламента. "Я буду инициировать рассмотрение этого вопроса в парламенте и требую от Президента адекватной реакции на незаконные действия", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также привел примеры давления на телерадиокомпании на местах, которые занимали "неправильную политическую линию в ходе выборов". В частности, Н.ТОМЕНКО назвал телекомпанию "БИГ", которую по указанию местных властей отключили от энергопотребления в Одесской области. "Недопустимо, что в Украине начались гонения в информационной сфере", - сказал он.

Что касается вопросов, в которых оппозиция может сотрудничать с коалицией, то это, по словам Н.ТОМЕНКО, тема общих принципов организации выборов органов местного самоуправления и парламента. "Оптимизация избирательного законодательства для того, чтобы обеспечить профессиональную и ответственную власть, - это то, что должно приниматься всем парламентом", - сказал он.