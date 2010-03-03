Эксперт считает, что Тимошенко вытеснит Ющенко и Яценюка

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что с отставкой правительства Юлии ТИМОШЕНКО команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА получит самую жесткую в истории независимой Украины оппозицию, не обладая при этом всей полнотой власти из-за принятой в 2004 году политической реформы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО.

По мнению эксперта, Ю.ТИМОШЕНКО будет самым последовательным, а главное – консолидированным лидером оппозиции. «И это притом, что ЯНУКОВИЧ уже никогда не будет иметь всей полноты власти в стране, которой обладали до него Президенты Леонид КУЧМА и Виктор ЮЩЕНКО в первый год своего правления», - подчеркнул политолог.

Кроме того, А.ГОЛОБУЦКИЙ убежден, что «уход ТИМОШЕНКО в жесточайшую оппозицию будет сопровождаться высокой степенью мотивации протестного избирателя и вытеснением из этой ниши всех альтернативных проектов. В первую очередь, это касается проектов ЯЦЕНЮКА и ЮЩЕНКО».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о выражении недоверия правительству Ю.ТИМОШЕНКО. Это решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 10.

За резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, 7 - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.