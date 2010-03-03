Янукович хочет видеть Литвина после отставки Тимошенко?

Сегодня на 15.00 запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций парламента.

Об этом УНИАН сообщил источник в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, встреча, со слов ЛИТВИНА, должна была состояться еще вчера. Но в то время, на которое рассчитывал спикер, ЯНУКОВИЧ принимал верительные грамоты от ЗУРАБОВА.