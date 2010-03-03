Эксперт: визит Януковича в Брюссель был лучшим за долгое время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил замечательный визит в Брюссель.

Такое мнение выразила в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе эксперт Европейского политического центра Аманда ПОЛЬ.

"Я думаю, что визит был замечательный, и, возможно, это был лучший визит среди осуществленных украинскими лидерами в течение очень продолжительного времени", - сказала европейский эксперт.

Она выразила мнение, что В.ЯНУКОВИЧ был очень хорошо принят в Брюсселе, а данные европейскими лидерами обещания предложить Украине "дорожную карту" для перехода к безвизовому режиму свидетельствуют об удовлетворении европейцев визитом.

Вместе с тем эксперт выразила уверенность в том, что для дальнейшего развития двусторонних отношений, В.ЯНУКОВИЧ должен продемонстрировать реформы в Украине.

"Он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) должен сказать, что, если мы преданы ЕС, то мы должны сделать то, и то, и то, потому что ЕС ожидает конкретных действий от В.ЯНУКОВИЧА. И это будет способствовать вырисовыванию будущего сотрудничества между двумя партнерами. Если же В.ЯНУКОВИЧ после возвращения домой не сделает ничего, и ситуация останется на том же уровне, или ухудшится в области экономики, политической нестабильности, то вряд ли ЕС захочет продвигаться в отношениях дальше, чем есть сейчас", - отметила А.ПОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Президент Украины совершил однодневный визит в Брюссель, где встретился со всеми лидерами Евросоюза. Этот визит стал первым зарубежным визитом В.ЯНУКОВИЧА в статусе Президента.