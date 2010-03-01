Мартыненко: НУ-НС потребует от Януковича место премьера

На собрании фракции “Наша Украина – Народная самооборона” достигнута договоренность работать по трем направлениям.

Об этом сказал в интервью журналистам председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, на собрании фракции сегодня присутствовали 35 народных депутатов. Он отметил, что решили работать в трех направлениях. Н.МАРТЫНЕНКО сообщил, что народный депутат Украины из фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО будет «заниматься политическим проектом». По его словам, речь идет об организации политической силы на базе фракции НУ-НС.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что народный депутат Украины Виктор МАТЧУК будет нарабатывать идеологические основы, с которыми фракция НУ-НС будет выходить на переговоры с Партией регионов.

Н.МАРТЫНЕНКО напомнил, что также одним из условий создания коалиции с ПР является вопрос относительно того, чтобы премьер-министром был представитель от НУ-НС.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли фракция НУ-НС подавать подписи о подтверждении существования коалиции демократических сил, Н.МАРТЫНЕНКО сказал: «я подписями заниматься не буду».

Он при этом добавил, что, когда создавалась коалиция, необходимо было 37 подписей, а теперь «от нас требуют 55 подписей народных депутатов (столько подписей от НУ-НС необходимо, чтобы вместе с БЮТ и фракцией Блока Литвина было 226)».

Н.МАРТЫНЕНКО считает, что разговоры вокруг сбора подписей направлены на то, чтобы сделать фракцию НУ-НС виновной в развале коалиции.

«Ищут крайнего, чтобы обвинить НУ-НС политически в развале коалиции. Это не наша игра», - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.