Кабмин перенес свое заседание с утра среды на завтрашний вечер

Кабинет министров перенес свое заседание с утра 3 марта на 18.00 2 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«На согласительном совете большинством голосов принято решение о том, что в среду первым вопросом будет рассмотрен вопрос об ответственности правительства. Учитывая это, мы перенесли заседание на завтра на 18.00», - сообщил П.КРУПКО.

По его словам, в повестку дня завтрашнего заседания правительства включены те вопросы, которые наработаны и рассмотрены правительственными комитетами.

Министр Кабинета министров также сообщил, что секретариат Кабинета министров планирует известить Администрацию Президента о заседании правительства и направить соответствующие материалы. Он напомнил, что предыдущий Президент отдельным указом назначал своего представителя в Кабинете министров, который постоянно принимал участие в заседаниях правительства. «Пока что мне не известно о назначении подобного представителя. Но мы направим сообщение и направим материалы, как положено к заседанию правительства», - подчеркнул П.КРУПКО.