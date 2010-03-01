Тимошенко заявляет, что никакой Литвин не может распустить коалицию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не имеет права требовать юридического подтверждения наличия демократической коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Политическая сила, которую я представляю, остается в демократической коалицией. И никто, никакой чиновник не может распустить демократическую коалицию самостоятельно, ссылаясь на новопринятый регламент. Только выход любой политической фракции из демократической коалиции будет свидетельствовать о ее по сути роспуске», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что в парламенте де-юре действует демократическая коалиция, и никакого подтверждения ее существования не надо. «На данный момент в Верховной Раде существует демократическая коалиция и де-юре она зафиксирована. Я убеждена, что другого пути, нежели выход любой фракции из демократической коалиции, другого пути разрушения коалиции не существует», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.