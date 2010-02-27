ПР вместе с Черновецким переписывает закон о столице?

Юридические эксперты Партии регионов совместно с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ готовят новую редакцию закона о столице.

Об этом пишет газета «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

Как уточник собеседник издания, документ будет более скрупулезно регламентировать проблемы взаимоотношений центральной власти столицы и ее районов, в частности, вопросы перераспределения бюджета и полномочий.

При этом готовящийся проект закона о столице не предусматривает разделения полномочий мэра столицы и главы Киевской городской госадминистрации.

Как сообщалось, в июне 2009-го Верховная Рада в первом чтении голосами БЮТ, НУ-НС, Блока Литвина и коммунистов проголосовала изменения в закон о столице, где было зафиксировано разделение полномочий Киевского городского председателя, избираемого народом, и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), назначаемого Президентом.