Регионалы хотят обязать Кабмин отчитываться о тратах

Народный депутат Украины Владимир ЯЦУБА (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение парламента проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины".

Данным законопроектом предусмотрена подготовка отчетов о деятельности и использовании средств Кабинетом Министров Украины (отдельными членами правительства), который сложил полномочия или находится в отставке. Им определяется общий порядок подготовки правительством отчета о своей деятельности, использовании средств, в том числе государственного бюджета, займов, других полученных Кабмином средств за весь период его полномочий.

Определяется также порядок подготовки такого отчета освобожденным от должности членом правительства за весь период его полномочий.

Законопроектом также предусматривается экспертная оценка таких отчетов Счетной палатой и Национальным банком Украины, их обнародование.

Проект закона размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.