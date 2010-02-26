Литвин: Тимошенко и Янукович должны стиснуть зубы и поговорить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным проведение встречи между новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он сегодня заявил в интервью телеканалу «Рада».

По словам В.ЛИТИНА, во время сегодняшней его встречи с главой государства не обсуждался вопрос о возможной встрече Президента и премьера. «Этот вопрос не обсуждался. Но если бы спрашивали моё мнение, мою точку зрения по этому поводу, я считал бы, что такая встреча должна состояться», - сказал Председатель ВР. В.ЛИТВИН пояснил свою точку зрения тем, что Ю.ТИМОШЕНКО является действующим главой правительства и они вместе с новым главой государства должны понимать свою общую ответственность за судьбу страны. «Поэтому должен быть разговор - нравится это или не нравится. Но нужно стиснуть зубы и говорить о том, что является неотложным для страны, а не то, что является чувствительным для политиков, государственных деятелей», - сказал В.ЛИТВИН.