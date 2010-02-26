По Литвину выходит, что Януковичу меньше всех нужен роспуск ВР

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не подпишет указ о роспуске парламента.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Факты и комментарии» от 26 февраля.

«Думаю, что такого указа не будет. Сегодня в досрочных парламентских выборах заинтересованы только четыре человека - Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЮЩЕНКО, Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК», - отметил спикер.

В то же время В.ЛИТВИН не исключил, что В.ЯНУКОВИЧ может решиться на роспуск парламента. «Но каковы будут последствия такой "решительности"? Давайте подсчитаем», - добавил он.

По словам главы ВР, при нынешней пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками кандидатов в депутаты в Верховную Раду «мощно заходит Юлия ТИМОШЕНКО. Полагаю, в пределах пяти-шести процентов голосов избирателей наберет возможный блок Виктора ЮЩЕНКО, около десяти процентов - блок Сергея ТИГИПКО, до пяти процентов - политическая сила Арсения ЯЦЕНЮКА. Будут представлены в Верховной Раде также коммунисты и Блок Литвина».

При этом он выразил уверенность в том, что его политическая сила будет представлена и в следующем парламенте.

«А еще я уверен в том, что фракция Партии регионов в случае проведения досрочных парламентских выборов уменьшится ровно в два раза. И что получит Президент ЯНУКОВИЧ? Премьер-министра, мнением о котором у него даже не поинтересуются. А полномочий у главы государства сегодня, как известно, не так уж много. Поэтому, на мой взгляд, меньше всего в досрочных парламентских выборах заинтересован именно Виктор ЯНУКОВИЧ», - отметил спикер.

Как сказал В.ЛИТВИН, он согласится на досрочную кампанию только при условии принятия нового закона о выборах. При этом он отметил, что является сторонником мажоритарной системы, но как компромисс не исключает введения открытых списков.

Говоря о возможности переформатирования коалиции, В.ЛИТВИН рассказал, что переговоры ведутся, «всех со всеми. Никто не хочет проиграть. К тому же, у многих политиков желания идти на очередные досрочные выборы нет. Следовательно, коалиция будет».

Прогнозируя, каким фракциям удастся сформировать новое большинство, спикер высказал мнение, что, как ни парадоксально это звучит, но первый вариант - коалиция в составе Партии регионов и БЮТ. «Правда, представители обеих команд в ходе выборов наговорили друг другу очень много нелицеприятного, и воспоминания об этом еще очень свежи. Но со временем, как известно, все забывается... Второй вариант - большинство в составе Партии регионов и НУ-НС. Третий - фракция КПУ, "регионалы", Блок Литвина и часть "Нашей Украины", - сказал он.

«Конечно, есть еще один вариант: оставить в Верховной Раде все как есть, делая при этом вид, что коалиция существует и даже иногда работает. Но в этом случае боевые действия между БЮТ и Партией регионов продолжатся. А значит, об эффективной, конструктивной работе власти не может быть и речи», - добавил В.ЛИТВИН.