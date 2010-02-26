Колесников говорит, что Тимошенко вышла за пределы приличия

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ не исключает проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью “Газете по-украински”.

“Есть два варианта. Если не удастся достичь компромисса и создать новую парламентскую коалицию, придется проводить новые выборы в Верховную Раду. А второй, наиболее комфортный для украинского народа вариант, - отбросить вещи, которые разъединяют политические силы в парламенте, и заняться выходом из кризиса”, - заметил он.

На вопрос, стоит ли ожидать роспуска ВР, если Партия регионов не договорится о новой коалиции, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: “К сожалению, да”. Он не согласился с мнением о том, что выборы не следует проводить, поскольку общество устало от выборов. “А лучше оставить при власти премьера-банкрота? Так и дальше кто знает что будет происходить. Правительство набралось наибольших долгов за всю историю Украины”, - заявил депутат.

Б.КОЛЕСНИКОВ раскритиковал позицию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая заявила, что в отставку уходить не планирует, и пообещала сделать все, чтобы Виктор ЯНУКОВИЧ не доработал своего президентского срока.

“В словах Юлии Владимировны прямая угроза и неповиновение. ТИМОШЕНКО вышла за рамки приличия. Это же говорит не бывший кандидат в президенты, а действующий премьер. Весь мир признал результаты выборов, лишь она не признает. Поэтому такие действия похоронят навеки БЮТ в глазах Запада и украинцев. Если ТИМОШЕНКО не признает ЯНУКОВИЧА Президентом и не разделяет концепцию его реформ, честнее было бы уйти в отставку. А она вцепилась в кресло. Так где же здесь демократия?”, - спросил Б.КОЛЕСНИКОВ.