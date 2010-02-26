ЕС открыт к сотрудничеству с Януковичем, но...

Европейский Союз открыт к сотрудничеству с новым Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, но в то же время нуждается в выяснении нескольких контроверсионных заявлений, которые он сделал во время избирательной кампании.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА.

«Атмосфера есть такая, что его (В.ЯНУКОВИЧА) примут с полной открытостью и без предубеждений», - сказала эксперт.

В то же время, по словам А.ГУРСКОЙ, Евросоюз должен выяснить с новым Президентом Украины его позицию по ряду вопросов, относительно которых во время избирательной кампании он временами выражал кардинально противоположные взгляды.

В частности, речь идет об участии Украины в Таможенном союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном, который фактически делает невозможной более глубокую экономическую интеграцию с Евросоюзом, о поддержке которой тоже заявлял В.ЯНУКОВИЧ, сказала эксперт.

Кроме этого, по словам А.ГУРСКОЙ, европейские политики хотели бы узнать о реанимирующей новым Президентом идеи создания международного консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

По мнению А.ГУРСКОЙ, в любом случае на переговорном столе Украины с Евросоюзом останутся уже озвученные ранее приоритеты сотрудничества. Среди них эксперт назвала подписание Соглашения об ассоциации, которое в том числе будет предусматривать создание зоны свободной торговли, либерализацию визового режима, энергетическое сотрудничество, а также инициативу «Восточное партнерство».