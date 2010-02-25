С Януковичем произошел казус (добавлено видео)

Сегодня Виктор Янукович принес присягу Президента в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ прибыл в ВР в 10.05.

Во время вхождения в здание парламента вышел небольшой казус, поскольку двери никто не держал, они немного прикрылись перед В.ЯНУКОВИЧЕМ.

После этого В.ЯНУКОВИЧ вошел в сессионный зал.

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Видео - с сайта Цензор.нет