С Януковичем произошел казус (добавлено видео)
12:30, 25 февраля 2010Политика
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Сегодня Президент принес присягу
Сегодня Виктор Янукович принес присягу Президента в сессионном зале Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ прибыл в ВР в 10.05.
Во время вхождения в здание парламента вышел небольшой казус, поскольку двери никто не держал, они немного прикрылись перед В.ЯНУКОВИЧЕМ.
После этого В.ЯНУКОВИЧ вошел в сессионный зал.
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Видео - с сайта Цензор.нет
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