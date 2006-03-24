Шокин не собирается закрывать дело Колесникова
Генпрокуратура считает председателя Донецкого облсовета вымогателем
Заместитель генерального прокурора Виктор ШОКИН не видит оснований для закрытия уголовного дела относительно председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШОКИН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. “Я не знаю по каким причинам КОЛЕСНИКОВ считает, что дело нужно закрыть”, - сказал В.ШОКИН, добавив, что “четыре суда подтвердили, что он обоснованно был задержан, обоснованно возбуждено уголовное дело, обоснованно предъявлено обвинение”.
Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый Лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. В августе Генпрокуратура завершила досудебное следствие по делу Б.КОЛЕСНИКОВА.
Б.КОЛЕСНИКОВ обратился к В.ШОКИНУ с требованием назвать причины, по которым уголовное дело до сих пор не закрыто.