Довгий просит не искать политический подтекст

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ просит не искать политического подтекста в переносе пленарного заседания Киевсовета на 26 февраля.

Об этом говорится в комментарии О.ДОВГОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской госадминистрации.

«Я прошу не искать политического или какого-то другого подтекста в переносе пленарного заседания Киевсовета, кроме того объяснения, которое содержится в распоряжении Киевского городского председателя”, - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

По его объяснению, на инаугурацию новоизбранного Президента Украины прибудут первые лица иностранных государств, поэтому в этот день Киевская городская власть должна сделать все должное, чтобы обеспечить высоким гостям прием на самом высоком уровне и продемонстрировать, что Киев - столица демократической европейской страны.

Как сообщалось, по данным КГГА, руководители фракций Киевсовета обратились к городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением перенести сессию Киевсовета, запланированную на 25 февраля.

Такое предложение руководители фракций мотивировали тем, что на 25 февраля назначено торжественное пленарное заседание Верховной Рады, посвященное инаугурации и принесению присяги новоизбранным Президентом Украины, на котором вместе с первыми лицами иностранных государств принимают участие и первые лица столичной власти и представители депутатского корпуса Киевсовета.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ учел это обращение и издал распоряжение о созыве первого пленарного заседания V сессии Киевского городского совета VI созыва 26 февраля 2010 года в 10.00.