Регионалы уже предложили коалицию всем фракциям, кроме БЮТ

Фракция Партии регионов предложила фракциям «Наша України - Народная самооборона», Коммунистической партии и Блока Литвина ознакомиться с проектом нового коалиционного соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов со ссылкой на заместителя председателя фракции Александра ЕФРЕМОВА.

По словам А.ЕФРЕМОВА, соответствующий проект был подготовлен фракцией Партии регионов и направлен на ознакомление всем фракциям за исключением фракции Блока Юлии ТИМОШЕНКО. «В рамках нашей политической силы был разработан проект коалиционного соглашения на базе программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и мы предлагаем нашим коллегам рассмотреть это коалиционное соглашение и внести свои правки, замечания, если они считают это нужным», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что этот проект уже был предоставлен первым заместителем председателя Верховной Рады Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ. При этом депутат добавил, что «Владимиру ЛИТВИНУ проект коалиционного соглашения поступил не как документ, который подан в парламент, а как документ, который подан руководителю фракции Блока Литвина в процессе консультаций для того, чтобы он рассмотрел этот проект».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, В.ЛИТВИН заявил о получении от представителей фракции Партии регионов проекта коалиционного соглашения.

По его словам, в проекте коалиционного соглашения, с которым он еще не успел ознакомиться детально, содержатся общие подходы к формированию и деятельности объединения фракций.

В.ЛИТВИН сообщил, что «это универсальный документ», и в нем не указано, какие фракции войдут в состав коалиции. Получается, что «кто хочет, тот будет создавать ее», - отметил он.

Председатель ВР сообщил, что в этом проекте нет никаких кадровых предложений и не указано распределение должностей.