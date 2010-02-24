Регионалы зарегистрировали в ВР новый документ о недоверии Кабмину

В Верховной Раде зарегистрирован доработанный проект постановления о выражении недоверия правительства.

Авторами соответствующего проекта постановления являются народные депутаты от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, Елена ЛУКАШ и Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В документе предлагается парламенту принять резолюцию недоверия Кабмину по результатам рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров за социально-экономическую ситуацию в Украине, в соответствии с частью первой статьи 87 Конституции Украины.

В объяснительной записке авторы проекта документа указывают, что анализ последних лет деятельности Кабинета министров во главе с Юлией ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что осуществление правительственной политики не только не привело к реальной стабилизации в отечественной экономике, но и еще больше заострило социально-экономические проблемы в нашем обществе.

В частности, в экономической сфере правительством не были приняты меры для модернизации базовых экспортных отраслей, отсутствует стратегическая политика широкомасштабной структурной перестройки экономики, не выполняются общегосударственные программы, неблагоприятным остается инвестиционный климат.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вернул предыдущий проект постановления о выражении недоверия правительства, ссылаясь на несоблюдение технических процедур при его регистрации.