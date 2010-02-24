Янукович в Верховной Раде репетирует свою инаугурацию

В Верховной Раде проходит репетиция инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах парламента на втором этаже присутствуют военнослужащие роты почетного караула Вооруженных сил Украины, а также ряд представителей подразделения по вопросам протокола.

Как сообщили источники во фракции Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ принимает участие в репетиции.