Янукович в Верховной Раде репетирует свою инаугурацию
11:12, 24 февраля 2010Политика
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Присутствуют почетный караул и протокол
В Верховной Раде проходит репетиция инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах парламента на втором этаже присутствуют военнослужащие роты почетного караула Вооруженных сил Украины, а также ряд представителей подразделения по вопросам протокола.
Как сообщили источники во фракции Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ принимает участие в репетиции.
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