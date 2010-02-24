Завтра Европарламент рассмотрит 6 проектов резолюции по Украине

Депутаты Европейского парламента планируют поздравить Украину с проведением демократических выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, 25 февраля Европарламент намерен определиться с резолюцией по ситуации в Украине после президентских выборов. Обсуждение этого вопроса в сессионном зале Европарламента состоялось 10 февраля в Страсбурге.

В соответствии с данными официального сайта Европарламента, по итогам обсуждения на рассмотрение депутатов представлены 6 проектов резолюции. Во всех проектах предусматривается приветствовать факт проведения в Украине демократических, честных и свободных выборов. Лишь в двух проектах резолюций – проекте депутатов от группы социалистов и демократов во главе с Адрианом СЕВЕРИНОМ и проекте депутатов от группы “зеленых” во главе с Ребеккой ХАРМС - обращается внимание на определенные недостатки избирательного процесса, которые имели место во время голосования. В этих же двух проектах резолюций содержится призыв к странам - соседям Украины уважать выбор украинского народа.

Кроме того, в проектах резолюций предлагается усилить сотрудничество ЕС с Украиной, включая предоставление ей перспективы членства в сообществе, содержатся призывы к Украине о проведении экономических реформ и реформ в энергетическом секторе, а также призывы к Еврокомиссии и Европейскому Совету о предоставлении Украине “дорожной карты” по отмены в будущем визового режима.

Голосование должно состояться в сессионном зале Европарламента в Брюсселе 25 февраля.