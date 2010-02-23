Кравчук: Литвин осторожно положил свои яйца в корзину Януковича

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что Партия регионов не сможет сформировать новую дееспособную коалицию в парламенте нынешнего созыва.

Такое мнение он выразил сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о перспективах проведения досрочных выборов народных депутатов.

«Нет шансов создать коалицию у новой власти. Нельзя ужа скрестить с ежом, потому что точно родится колючая проволока», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его мнению, даже в случае создания коалиции в составе фракций блока “Наша Украина – Народная самооборона”, КПУ, Партии регионов и Блока Литвина, она распадется через несколько дней во время первого же принципиального голосования.

По словам Л.КРАВЧУКА, заявления представителей Партии регионов о формировании новой коалиции «являются грубым обманом украинского народа». «Не будет никакой коалиции. Для чего они делают вид, что Ю.ТИМОШЕНКО держится за кресло?» - спросил Л.КРАВЧУК.

Он раскритиковал позицию председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА за то, что тот всегда переходит к победителям. «Кресло спикера - там где власть. Он пристроился к ТИМОШЕНКО и стал председателем ВР. Когда увидели, что кресло начало убегать от ТИМОШЕНКО, осторожно положил свои яйца в корзину ЯНУКОВИЧА и теперь ждет, когда созреют», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он видит два выхода из сложившейся ситуации. Первый – проведение досрочных выборов в ВР. В то же время, без внесения изменений в законодательство, по мнению экс-президента, эти выборы принципиально не изменят состав парламента, добавил Л.КРАВЧУК.

Второй вариант, по его мнению, Партия регионов должна договариваться с Ю.ТИМОШЕНКО о том, чтобы она продолжала занимать должность премьер-министра. «Я его называю второй-нереальный, но в политике все возможно», - сказал Л.КРАВЧУК.